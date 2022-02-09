"Tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu - Son Dakika
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"Tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu

09.02.2022 15:46

SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdıSultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı.

SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sefa Furkan G. (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan Eren Akçay(21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı. Bu sırada sokakta bekleyen Sefa Furkan G.  Akçay'ın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet etti. Akçay hastaneye kaldırılırken Sefa Furkan G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, Sefa Furkan G.'yi emniyete teslim etti.


Tatlı ısmarlayacağım diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu
Tatlı ısmarlayacağım diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu
Tatlı ısmarlayacağım diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu
Tatlı ısmarlayacağım diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu
Tatlı ısmarlayacağım diyerek çağırdı, pompalı tüfek ile vurdu
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Kaynak: DHA

Pompalı Tüfek, Sultangazi, DHA, Yerel, Güncel, Son Dakika

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