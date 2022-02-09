"TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU - Son Dakika

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SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sefa Furkan G. (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan Eren Akçay(21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı. Bu sırada sokakta bekleyen Sefa Furkan G. Akçay'ın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet etti. Akçay hastaneye kaldırılırken Sefa Furkan G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, Sefa Furkan G.'yi emniyete teslim etti.

Bu arada olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.