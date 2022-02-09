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"TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU - Son Dakika

"TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU

09.02.2022 21:44

SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdıSultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı.

SULTANGAZİ'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sefa Furkan G. (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan Eren Akçay(21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı. Bu sırada sokakta bekleyen Sefa Furkan G. Akçay'ın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet etti. Akçay hastaneye kaldırılırken Sefa Furkan G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, Sefa Furkan G.'yi emniyete teslim etti.

Bu arada olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TATLI ISMARLAYACAĞIM DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU
TATLI ISMARLAYACAĞIM DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU
TATLI ISMARLAYACAĞIM DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU

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Pompalı Tüfek, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TATLI ISMARLAYACAĞIM' DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: "TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI, POMPALI TÜFEK İLE VURDU - Son Dakika
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