Tatlı paketinde uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Araçtaki E.A, E.D, C.Ş. ve U.E, gözaltına alındı.

İkaza rağmen kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Ovaeymir Köprüsü mevkisinde durduruldu.

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili tespit eden ekipler, bir süre takip ettikleri aracı Aydın- İzmir Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurmak istedi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın 'da, bir otomobilde tatlı paketlerinin içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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