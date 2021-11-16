Tatlı Patates İzmir'in Ürün Desenine Eklendi - Son Dakika

Türkiye'de üretimi az olan tatlı patatesin kırmızı ve mor türleri İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Müdürlüğü teknik personelinin üretimin her aşamasında verdiği destek ile yetiştirildi ve hasat olgunluğuna geldi. Hasat için düzenlenen tarla gününe İzmir Ak Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdul Vahap Olgun, kurum müdürleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Tarla gününde konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretici Şerafettin Baba'nın kendilerine ulaşmasıyla ilk andan itibaren her türlü desteğin sunulması talimatını verdiğini belirterek "İzmir gerçekten büyük bir üretim potansiyeline sahip olmasının yanı sıra yarattığı katma değer ile de öncü bir şehir. Çok bereketli topraklardan oluşan ve Ege'nin incisi olan İzmir'imizde 150'nin üzerinde bir bitkisel ürün çeşitliliğine sahibiz. Bugün burada hasat ettiğimiz tatlı patatesimiz ile bu çeşitliliğimizi biraz daha artırmış olduk. Devletimizin verdiği destekler ve üreticilerimizin üretme heyecanı ve çabasıyla el ele verip pandeminin bu zorlu dönemlerini de yenip birlikte başaracağız" dedi.

Tatlı Patates İzmir'in Tüm İlçelerinde Yetiştirilecek

Mustafa Özen İzmir'in ürün desenine kazandırılan, hasadına başlanan ve verimi oldukça iyi olan tatlı patatesin üretiminin 30 ilçeye yaygınlaştırılacağını söyledi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, üretici Şerafettin Baba'yı örnek girişimciliğinden dolayı tebrik ederek "Yaklaşık 3 - 4 ay evvel Çapak Mahallesine vatandaşlarımızı ziyaret etmek için geldiğimizde Şerafettin kardeşimiz kırmızı tatlı patates üretip pazarlamayı hedeflediğini dile getirdi. İl Müdürümüz Mustafa Özen'i arayarak bu yeni ürünü yetiştiren vatandaşımıza yardımcı olunmasını söylediğimde sağ olsun İl Müdürümüz aynı gün bu genç girişimci üreticimizin tarlasına gelerek destek sundu. Ben öncelikle Şerafettin kardeşimize cesareti ve heyecanıiçin hem de İl müdürümüze üreticimize sahip çıkarak destek oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm üreticilerimiz emin olsunlar; A'dan Z'ye yaşayabilecekleri her sorun karşısında devletimiz hükümetimiz ve kurumlarımızla yanındayız. Yeter ki onlar üretsinler, Şerafettin kardeşimiz gibi cesur ve girişimci olsunlar. Mahsülün hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Üretici Şerafettin Baba ise tatlı patatesin geliri yüksek bir ürün olduğunu ve elde ettiği mahsulün veriminden memnun olduğunu dile getirerek "Bu ürünü yetiştirirken en başından sonuna kadar her aşamada destek veren başta İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mustafa Özen'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine, Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya'ya ve destek sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, diğer üreticilerimizin de ilgisiyle bu üretimi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.