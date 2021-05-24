Tatlı patates tatlı kazanç

Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Mihalgazi'de Alternatif Ürün Olarak Tatlı Patates Yetiştiriciliği" Projesi tanıtımı düzenlenen törende tatlı patates fideleri toprakla buluştu.

Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen bu proje için Mihalgazi İlçesinde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcı Murat Eren, İlçe Müdürü Ali Gürel ve çiftçileri katıldı.

"Tatlı patatesten çiftçilerimizin kazancının ortalama 600-900 bin TL arası olacağı öngörülmektedir"

Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, yaptığı açılış konuşmasında, "2020 yılında deneme üretimini yapıp başarı sağladığımız mor renkli tatlı patatesi 2021 yılında "Mihalgazi'de Alternatif Ürün Olarak Tatlı Patates Yetiştiriciliği" projesi haline getirip bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Dekara verimi 6,5-15 ton arasında gerçekleşen ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olan tatlı patates için hazırlanan proje ile her çiftçi için 500 metrekare alanda gerçekleştirilmek üzere toplamda 12 çiftçiye 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yaptırılacaktır. Bu projeyle toplam olarak 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates hasadının yapılması beklenmektedir. 2020 yılında kilogram satış fiyatı ortalama 15 TL olan mor renkli tatlı patatesten çiftçilerimizin kazancının ortalama 600-900 bin TL arası olacağı öngörülmektedir. Yani kısaca dekara fide maliyeti, gübreleme, sulama, nakliye, işçilik dahil yaklaşık 10 bin TL yapılacak masrafa karşılık tatlı patatesin getirisinin 90-150 bin TL civarında olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda tatlı patatesten bebek maması üreten bir firma burada üretilecek mor renkli tatlı patatese talip olmuştur. Anlaşma sağlanırsa tatlı patateslerin hasattan sonra firmaya satışı gerçekleşecektir" dedi.

"100 dekar kapama meyve bahçesi tesis etmeyi hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Mihalgazi İlçemiz bin 840 dekar alanda 4 bin ton roka üretimi ile ülkemiz roka üretiminin yüzde 35'ini karşılamaktadır. Gıda ürünlerinin üretiminin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı şu pandemi günlerinde ürün çeşitliliğinin zaruri hale geldiği aşikardır. Ülkemizde yeni tanınmaya başlayan mor renkli tatlı patatesin memleketimizin tarımında ve sofralarımızda yeterince yer alması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu kapsamda Bakanlığımızın verdiği desteklerle bütçesi 47 bin TL olan bu projeyi bugün burada hayata geçirmiş bulunuyoruz. İlçemize yeni müjdelerimiz de var. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Mihalgazi ilçemizin de dahil olduğu "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi" Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir. Bu proje ile İlçeye yaklaşık 100 dekar kapama meyve bahçesi tesis etmeyi hedefliyoruz. Yine Mihalgazi Belediyesi ile ortaklaşa uygulayacağımız "Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" projemiz de Bakanlığımızca onaylanmış olup en kısa sürede çalışmaları başlayacaktır. Uygulanan ve uygulamaya geçirecek olan projelerin tüm çiftçilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından mor renkli tatlı patates fideleri projede yer alan 12 çiftçiye teslim edildi. Tören İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan mor renkli tatlı patates ile yapılan gıda ürünlerinin ikram edilmesiyle devam etti. Mor renkli tatlı patates ile hazırlanan ekmek, kurabiye, tatlı ve fırında kızartma tüm katılımcılar tarafından göz alıcı renkleriyle ilgiyle karşılanırken lezzetleriyle de adından söz ettirdi. Nişasta oranının az olması sebebiyle şeker hastaları tarafından da kolayca tüketilebilen mor renkli tatlı patates başta Vali Yardımcısı olmak üzere tüm katılımcılardan geçer not almayı başardı. Program protokol üyeleri tarafından, projeye dahil olan bir çiftçilerin Demirciler Mahallesi'nde bulunan arazisine tatlı patates fidelerinin dikilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR