Son Dakika Haberleri: Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı
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Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu.

Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı, System.String[]
NEVŞEHİR'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Kentte 20 Temmuz Mahallesi'nde oturan Şükran Karaca, Ramazan Bayramı için hazırlayacağı tatlının şerbetini tencerede ocağa koyup, mezarlık ziyaretine gitti. Karaca'nın ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Mutfak perdeleri ve dolaplar alev aldı. Yangını görenler, iftaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mutfakta hasara neden olan yangını büyümeden söndürdü. Mezarlık ziyaretinden dönen Şükran Karaca, mutfağın yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:27 Kaynak: DHA
İtfaiye, Nevşehir, Güncel
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