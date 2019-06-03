Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı
1 saat önce
NEVŞEHİR'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:27 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'de, Şükran Karaca'nın (58), ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Kentte 20 Temmuz Mahallesi'nde oturan Şükran Karaca, Ramazan Bayramı
için hazırlayacağı tatlının şerbetini tencerede ocağa koyup, mezarlık ziyaretine gitti. Karaca'nın ocakta unuttuğu tatlı şerbeti, yangına neden oldu. Mutfak perdeleri ve dolaplar alev aldı. Yangını görenler, iftaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mutfakta hasara neden olan yangını büyümeden söndürdü. Mezarlık ziyaretinden dönen Şükran Karaca, mutfağın yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Nevşehir
Batağa saplanan yavru köpeği vinçle kurtardılar
Aydos Ormanı'nda yangın
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici