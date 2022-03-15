Tatlı sularda avlanma yasağı başladı - Son Dakika
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Tatlı sularda avlanma yasağı başladı

15.03.2022 11:36

Tatlı suların dip balığı olarak bilinen Aynalı Sazan, tatlı sularda avlanma yasağının son gününde Düzce tezgahlarını süsledi.

Tatlı suların dip balığı olarak bilinen Aynalı Sazan, tatlı sularda avlanma yasağının son gününde Düzce tezgahlarını süsledi.

Ülke genelinde tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Sulak alanlarda yetişen ve vatandaşların tatlı su balıkları arasında en çok sevdiği balıklar arasında yer alan Aynalı Sazan da, son gün tezgahları süsledi. Tatlı suların dip balığı olan ve bazı bölgelerde boyları 1,5 metre uzunluğuna kadar çıkan sazan balığı, avlanma yasağının başladığı gün Düzce'de tezgahları doldurdu. Sazanın kilogramı ise 35 TL'den satılıyor.

"AVLANMA YASAĞI BAŞLADI, AMA BİZİM STOK ÜRÜNLERİMİZ ARASINDA MENŞEİLİLER VAR"

Balıkçı Tuncay Kılıç, avlanma yasağının tatlı sularda başladığını ve son güne rağmen tezgahta sazan bulunduğunu dile getirerek, "Bugün itibari ile iç sularda tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Biz de son gün balık çeşidimizi bitirdik. Az bir balık çeşidimiz kaldı. Bu balık da bölgenin sevdiği balıklardan. Sazanın birkaç türü var. Ama 'sarı balık' dediğimiz orijinal sazanı bölge halkı da seviyor. Bugün son olarak tezgahımıza getirdik. Avlanma yasağı başladı, ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var. Denizlerde avlanma devam ediyor. Denizde de sanayi tipi avcılık bitiyor. Yani normal avcılık denizlerde devam edecek. 12 metreye kadar kıyı balıkçılığı devam ediyor. O yüzden deniz ürünleri devam ediyor. Sıkıntı yok, balık var. Yılın 12 ayı tezgahlarda balığımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/ İHA)

Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı

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Togo Cumhuriyeti, Aynalı Sazan, Düzce, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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