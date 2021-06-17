Tatlı sularda yeni av sezonunun ilk balıkları kantarda tartıya çıktı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, av yasağının sona ermesinin ardından yeniden mesaiye başlayan balıkçıların av sezonu başladı.

Sezonun ilk günü Beyşehir Gölü açıklarına serdikleri ağları bu sabah toplayan avcılar, yeni sezonun ilk avı olan balıkları kıyılara taşıdı.

Kıyılarda tartılan balıklar arasında daha çok sazan yer alırken, az sayıda levrek ve Çin sazanı da alıcılara teslim edildi.

Beyşehir'de balık ticareti yapan ve gölün ilk avı olan sazan balığını alan Hasan Katmerci, AA muhabirine, yeni avlanma sezonunun ilk balıklarını almaya başladıklarını belirtti.

Yeni sezonu örf ve adetlere uyup, kurbanlar keserek açtıklarını ifade eden Katmerci, "İnşallah, bu yıl balık bol olur. Çünkü, bu yıl balıkçılarımız yasaklara uydu. Bu iş daha bilinçli yapılırsa, şokla avlanma biterse balıkçılık daha iyi noktalara gelecek diye umut ediyoruz." dedi.

Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise yeni sezonun ilk balıklarını avladıklarını belirterek, "İki sazan balığım, bir de levrek var. Önceki yıllarda yeni sezonda daha çok balık avlardık. 'Bugün çıkmaz, yarın çıkar' diye umutla devam edeceğiz avlanmaya." diye konuştu.