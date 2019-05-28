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Tatlı telaş

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala çarşı ve pazarda tezgahlar şenlendi. Esnaflar bayramlık şeker ve çikolatalar ile tezgahlarını doldurmaya başlarken vatandaşlar ise bayramda evlerine gelecek misafirlerine ikram etmek için şeker, çikolata ve tatlı telaşına düştü.

"Açık alanda satılan ürünlere dikkat"

40 yıldır şekerleme sektöründe çalışan Zülküf Çoruh, satışların eskisi gibi olmadığını ve geçen yıl sattıkları fiyata bu yıl ürün alamadıklarını söyledi. Fiyatlar hakkında bilgi veren ve vatandaşları da uyaran Çoruh, "Şeker 15 liradan başlıyor. Çikolatalar ise 15 liradan başlıyor, 80 liraya kadar çıkıyor. Lokum 8-35 liraya arasında. Vatandaşlar dışarıda açık alanda satılan ürünleri almasın. Ucuza kaçmasın ve kaliteli markalardan alsın. Ucuz alacağım diye sağlığından olmasınlar" dedi.

"Vatandaşlar kaliteye önem vermeli"

Yıllardır tatlıcılık sektöründe çalışan Vahim Abbasoğlu ise geçen yıllara oranlara tatlı fiyatlarında zam olmadığını, fiyatları düşürdüklerini ama buna rağmen işler çok iyi olmadığını belirtti. Vatandaşların kaliteye önem vermesi gerektiğini kaydeden Abbasoğlu, "17 liraya baklava satanlar var. Bunlar alınmaz. Çünkü ne kullanıldığı belli değil. Tadına mutlaka baksın vatandaşlar. Baklava yapılırken hangi yağ kullanıldığı çok önemli. Baklavaların renkleri de önemli. Vatandaşlar 10 lira fazla versin, sağlığına zarar gelmesin" diye konuştu.

Baklava fiyatları hakkında da bilgi veren Abbasoğlu, baklavaların 25 liradan başladığını ve 70 liraya kadar çıktığını söyledi. Vatandaşların bazıları fiyatlardan memnun olduklarını ifade ederken bazıları da fiyatların yüksek olduğunu dile getirdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:01 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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