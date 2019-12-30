Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu - Son Dakika

Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

6 saat önce

Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu olduDiyarbakır'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra dün sabaha karşı rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

Diyarbakır'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra dün sabaha karşı rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır kent merkezinde farklı semtlerde oturan 96 kişi, dün sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, iş yerinden alınan numunelerden çıkacak sonuç bekleniyor. Acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulanan 96 kişi de taburcu edildi.

Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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