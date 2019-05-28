Hem İftarınızı Hem Sahurunuzu Hurma İle Tatlandırın

Ramazan ayı ile birlikte aklımıza gelen lezzetlerin başında hiç kuşkusuz hurma geliyor. İftariyelik olarak sofraları süsleyen hurma, sahura kadar geçen zamanda da canı tatlı isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Dr. Gönül Ateşsaçan, tatlı olarak hurmayı tercih edenlerin doğru bir seçim yaptığını söyleyerek hurmanın faydaları ve nasıl tüketilebileceği hakkında bilgi verdi.

Hurmanın vücudumuzun ihtiyacı olan 15 farklı mineral ile birlikte A, B, C vitamini, folik asit, karbonhidrat, lif ve protein içerdiğini dile getiren Ateşsaçan, hurmanın kırmızı ete göre iki kat enerji verdiğine dikkat çekti. Gönül Ateşsaçan ayrıca, hurmanın kalp hastalığı, kanser, alzheimer ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olabilecek çeşitli antioksidanlar içerdiğini vurguladı.

YALNIZCA İFTARDA DEĞİL, SAHURDA DA HURMA TÜKETİN!

Oruç nedeniyle düşen kan şekerini dengelemek için hurmanın mükemmel bir seçim olduğunu ifade eden Dr. Gönül Ateşsaçan, "Hurma, kan şekerini yaklaşık 4-6 saat boyunca dengede tutarak tokluk hissini uzatıyor. Bu nedenle oruç tutanlar yalnızca iftarda değil, sahurda da hurma yiyebilir. Bununla birlikte hurma, zengin lif içeriğiyle Ramazan ayında değişen yeme düzeni nedeniyle oluşabilen kabızlığı da önlüyor. Beş hurma bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Oruç tutanlar hurma ile meyveyi değiştirerek dengeli bir şekilde tüketebilir" dedi.

İFTARDAN İKİ SAAT SONRA HURMALI DONDURMA

Oruç nedeniyle düşen kan şekerinin tatlı ihtiyacını artırdığını söyleyen Dr. Ateşsaçan, tatlı seçiminde kan şekerini hızlı yükseltmeyecek seçimler yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Protein ve karbonhidrat yönünden dengeli bir iftar sofrası ile kan şekerini dengelemek mümkün. Tatlılar ise iftardan en az iki saat sonra tüketilmeli ve ağır, şerbetli tatlılardan uzak durulmalı. Hurma ile tatlı ihtiyacını karşılamak ise çok sağlıklı bir seçim. Hurma çok lezzetli olup karamel benzeri bir tada sahip. Bu nedenle pek çok tarifte yer alabilir. Örneğin canı farklı bir tatlı isteyenler ise hurmalı dondurma tüketebilir. Tıpkı hurma gibi dondurmanın da sayısız faydası bulunuyor. Doğal ürünler ve gerçek hurma ile hazırlanmış, katkı maddesi içermeyen hurmalı dondurma ile tıpkı hurmayla olduğu gibi kan şekeri dengelenir ve tatlı ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılanabilir. Özellikle doğal hurma, süt ve dağlık bölgelerde yetişen orkide bitkisinin köklerinden elde edilen saleple üretilen katkısız hurmalı dondurmalar tercih edilebilir." diye konuştu.

Dr. Gönül Ateşsaçan, çikolatan vazgeçmeyenler için ise çikolata kaplı hurma gibi lezzetler önerdi. Ateşsaçan, kan şekerini dengelemesi açısından çinko oranı yüksek olan bitter çikolata tüketilmesini tavsiye etti.