Tatlıçeşme'ye kesintisiz içme suyu sağlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Tatlıçeşme Mahallesi'nin terfi hattında da bakım onarım işi gerçekleştirdi. Hattın sık sık arızalara neden olarak su kesintisine yol açan kısmı ekiplerce değiştirildi.

"Yapılan işten gerçekten memnunuz"

Tatlıçeşme Mahalle Muhtarı İsmail Gökdemir, "Mahallemizin içme suyu deposuna giden hattımızın bir kısmı eski ve yıpranmış olduğu için sürekli patlıyordu. Mahalle halkı olarak sular kesilince haliyle çok zorluk çekiyorduk. MASKİ ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti göstererek bu sorunumuzu giderdiler. Yapılan işten gerçekten memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.