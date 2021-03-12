(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı - Son Dakika

(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı

12.03.2021 09:35

(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı Florida'da mahkemesi Uğur Tatlıcı'nın Mehmet Tatlıcı'ya 740 milyon dolar ödemesine karar verildi Uğur Tatlıcı'nın avukatı : "Florida'da verilen karar geçersiz ve her bir doları haksızdır" Merhum işadamı Mehmet Salih...

(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı

Florida'da mahkemesi Uğur Tatlıcı'nın Mehmet Tatlıcı'ya 740 milyon dolar ödemesine karar verildi

Uğur Tatlıcı'nın avukatı : "Florida'da verilen karar geçersiz ve her bir doları haksızdır"

İSTANBUL - Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın çocuklarının arasında yaşanan gerginlik ABD'nin Güney Florida mahkemesine yansıdı. İşadamının oğlu Mehmet Tatlıcı, kardeşi Uğur Tatlıcı'ya dava açtı. Florida Mahkemesi, Uğur Tatlıcı'nın Mehmet Tatlıcı'ya 740 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Uğur Tatlıcı'nın avukatı Yasemin Özer Bayar sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "740 milyon dolarlık karar geçersiz ve her bir doları haksızdır" dedi.

2009 yılında vefat eden merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın oğulları Mehmet ile Uğur Tatlıcı'nın arasındaki hukuki süreç 12 yıldır Türkiye'de sürerken, bir dava haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Florida eyaletinden geldi. Mehmet Tatlıcı, merhum işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı'dan olan kardeşi Uğur Tatlıcı'ya 2018 yılında açtığı davada, hakarete ve gelir kaybına uğradığını iddia etti. ABD basınına da Florida'nın en büyük davalarından biri olduğu gerekçesiyle yansıyan dava Ocak 2020'de karara bağlandı. Florida Mahkemesi Uğur Tatlıcı'nın Mehmet Tatlıcı'ya gelir kaybı nedeniyle 251 milyon dolar, iş fırsatı kaybı nedeniyle 68 milyon dolar, hakaret ve üzüntü nedeniyle ise 421 milyon dolar olmak üzere toplamda 740 milyon doları yıllık yüzde 6.77 faiziyle ödemesine hükmetti.

"12 yıldır ABD'ye adım atmayan Uğur Tatlıcı Florida'da 740 milyon dolar tazminata mahkum edildi"

Uğur Tatlıcı'nın avukatları, Güney Florida'da karara bağlanan davadan Uğur Tatlıcı'nın haberinin olmadığını ve Uğur Tatlıcı'nın davanın karara bağlanmasının ardından aylar sonra karardan bilgi sahibi olduğunu iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Uğur Tatlıcı'nın avukatı Yasemin Özer Bayar,"'Müvekkillerimizden Uğur Tatlıcı aleyhine Mehmet Tatlıcı tarafından 2018 yılında ABD'nin Florida eyaletinde bir tazminat davası açılmış, Mahkeme, Uğur Tatlıcı Florida'da iş yapıyor denilerek yanıltılmış, Uğur Tatlıcı'nın davadan haberdar olması engellenerek, Türkiyedeki resmi adresine usulüne uygun tebligat yapılmaması sağlanmış ve bu şekilde Uğur Tatlıcı'nın gıyabında, hiç haberdar olmadan, ruhu dahi duymadan dava görülerek 740 milyon dolar tutarında tazminata mahkum edilmiştir" dedi.

"Planlanmış bir komplonun parçası olarak sergilenen hareketlerdir"

Uğur Tatlıcı'nın 12 yıldır ABD'ye gitmediğini söyleyen avukat Bayar, "Her iki tarafı da Türk vatandaşı olan davada, ne ABD'nin ne de Florida mahkemelerinin yetkisi bulunmamaktadır. Mehmet Tatlıcı ve diğer mirasçılar ile müvekkilimin arasında 12 yıldır İstanbul'da devam eden miras uyuşmazlıkları bulunmaktadır. Mehmet Tatlıcı İstanbul'da açtığı davalarda, müvekkilimin Türkiye'deki adresine usulüne uygun tebligatlar da yapmıştır. Esasen bunlar, önceden planlanmış bir komplonun parçası olarak sergilenen hareketlerdir. Bir ayağı da Türkiye'de yapılmaya çalışılmaktadır. Bazı internet sitelerinde Mehmet Tatlıcı aleyhinde haberler yapılmakta. Daha sonra bu haberler kullanılıp, bir senaryo yazılıp Uğur Tatlıcı sanki bu sitelerin yöneticisiymiş gibi lanse edilip, ABD'de dava açıldığına dair kuvvetli delillerimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

"Annesi ve kendisine ölüm tehditleri gelmeye başladı"

Mehmet Tatlıcı'nın bu davayı Türkiye'den sakladığını söyleyen avukat Bayar, "Anlattığım gibi Florida'da bir itiraz ve kararın iptali davamız mevcut. Uğur Tatlıcı'nın ABD'deki davada itiraz süreci başladıktan sonra kendisi ile annesi Nurten Tatlıcı'ya ölüm tehditleri gelmeye başladı. Bazı internet sitelerinde küfürler ve hakaretler içeren yayınlar yapılmaya başladı. Biz bu konuda da Türkiye'de şikayetler yaptık ve Mehmet Tatlıcı aleyhine verilmiş koruma kararlarımız mevcut. Florida'da Mehmet Tatlıcı tarafından varlığı iddia edilen 260 milyon dolarlık bir projeden bahsedilmekte ve bu projeyle ilgili bir Romanya Şirketi ile anlaşma yapıldığı iddia edilmektedir. Romanya şirketi incelendiğinde, bir tabela şirketi olduğu karşımıza çıkmaktadır. Zira sermayesi 50 dolardır. 50 dolarlık bir şirket ile 260 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldığı iddia edilmektedir. Romanya Maliye Bakanlığı'ndan temin edilen finansal tablolar incelendiğinde çalışan sayısı ve gelirleri sıfır olarak görünmektedir" şeklinde konuştu.

"Komplonun bir ayağı Romanya'da gerçekleşmiş bulunmakta"

Bahsedilen projenin kağıt üzerinde olduğunu söyleyen avukat Bayar, "Zira imar mevzuatı bakımından uygulanması imkansızdır. Yine hukuki aykırılıkları, usulsüzlükleri vardır. Sözde projeye ilişkin yapılan anlaşmanın alt yapısını oluşturduğu iddia edilen İstanbul'daki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, vesayet altına alınan ve daha sonra vefat eden kişilerin vermiş olduğu vekaletlere dayanılarak imzalanmıştır. Bu sebeple de hukuken tamamen geçersizdir. Yaptığımız araştırlamalarda ABD'deki mahkemeye yalan beyanların dışında, gerçek dışı belgeler de sunulduğunu öğrendik. Bahsettiğim komplonun bir ayağı da Romanya'da gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu eylemlere katılan kişilerin, yolsuzluk suçundan 8 yıl mahkumiyet kararı verilen eski Bükreş Valisinin yargılandığı davada mal varlıklarına el konulan kişilerin olduğuna dair çok kuvvetli suç delillerimiz var" dedi.

"Araştırmalarımız devam etmekte"

Mehmet Tatlıcı hakkında Türkiye'deki soruşturmaların devam ettiğini söyleyen avukat Bayar, "Biz bu işlemlerin hukuksuz olduğuna inanıyoruz. Belgelerimiz de mevcut. 740 milyon dolarlık tazminatın 421 milyon dolarlık kısmı manevi tazminata ilişkin olup tamamen haksız ve geçersizdir. Esasen anlattığım sebeplerle 740 milyon dolarlık kararın her bir doları haksızdır ve geçersizdir. Bizim araştırmalarımız devam etmektedir ancak yapılan bütün haksız ve hukuksuz eylemlere karşı da şu aşamada tüm haklarımızı saklı tutmaktayız" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı
(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı
(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı
(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı
(İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı

Amerika Birleşik Devletleri, Salih Tatlıcı, Türkiye, Florida, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL-ÖZEL)Tatlıcı kardeşlerin arasındaki gerginlik ABD'ye taşındı - Son Dakika


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