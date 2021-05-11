Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler - Son Dakika

Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler

11.05.2021 13:45

- Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler Ucuz tatlı için yüzlerce kişi sıra bekledi, polis mesafe konusunda kalabalığı uyardı Herkese sadece 2 kilo baklava verildi, sabah erkenden gelip sıra bekleyenler bile oldu, sıra tartışmaları yaşandı İşletme yetkilisi Bülent Özbay: "Bugün 2 ton...

- Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler

Ucuz tatlı için yüzlerce kişi sıra bekledi, polis mesafe konusunda kalabalığı uyardı

Herkese sadece 2 kilo baklava verildi, sabah erkenden gelip sıra bekleyenler bile oldu, sıra tartışmaları yaşandı

İşletme yetkilisi Bülent Özbay:

"Bugün 2 ton baklava sattık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir tatlıcının önünde tam kapanma olmasına rağmen oluşan kuyruk görenleri şaşkına çevirirken polis ekipleri mesafe konusunda kalabalığı uyardı, zaman zaman sıra tartışması yaşandı.

Eskişehir Kırım caddesindeki bir tatlıcının önünde yüzlerce kişinin kuyrukta beklemesi tam kapanma sürecinde tedirginlik oluşturan görüntülere sebep oldu. Ucuza tatlı alabilmek için yüzlerce kişinin akın ettiği tatlıcıda uzun kuyruklar oluştu. Tam kapanmanın uygulandığı ülkemizde, vatandaşların ikametlerine en yakın işyerlerinde ihtiyaçlarını karşılamasına izin verilirken oluşan kuyruk akıllarda durgunluk verdi.

Sıra tartışmaları yaşandı

Oluşan yoğunluk sebebiyle tatlıcının olduğu yere sık sık polis ekipleri gelerek sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı. İşletme çalışanları ise dışarıya çıkıp ellerindeki tatlının herkese yetmeyeceğini, beklemelerine gerek olmadığını belirtti. Zaman zaman sıra tartışmalarının yaşandığı kuyrukta ne sıra dağıldı, ne de sosyal mesafe korunabildi. Tatlısını aldıktan sonra kameraları gören vatandaşların çoğu ise kaçarcasına uzaklaştı.

"Yarın sabah namazından sonra gelecek insanlar varmış"

Sıra bekleyen vatandaşlardan Şemsettin Alçın, "Evde yapsak daha ucuza olmaz herhalde. Az önce polisler gelip mesafeyi ayarladı, ama gene de yoğunluk devam ediyor. Saat 9.30'dan beri bekliyorum. Yarın sabah namazından sonra gelecekler insanlar varmış" dedi.

"Sabah 08.00'de gelip bekleyenler var"

Kuyruğun sonlarına doğru beklemeye devam eden Recep Gürlü ise, "Sabah 08.00'de gelip bekleyenler var. 2 kilo alabiliyor herkes. Yetişmediği için daha fazlasını vermiyorlar. Saat 10.00'da açılıyor. Ne kadar erken gelsen de kuyruğa geçip bekliyorsun. Erkenden alıp gidemiyorsun. Sabah erken açılsa bu kuyruk olmazdı belki" ifadelerini kullandı.

"2 saattir buradayım, 2 kilo alabildim"

Tatlıcının önünde 2 saatlik bekleyişten sonra 2 kilo tatlı alan Ahmet Eren Özer, "2 saattir buradayım. 2 kilo alabildim, daha fazlasını vermiyorlar. Ne kadar beklersen bekle 2 kilo veriyorlar. Daha önce de buradan almıştım. Cevizli falan kalmamış ilk defa bundan aldım. Bakalım eve gidince göreceğiz beklememizin değip değmediğine. Ona göre yarın da geliriz büyük ihtimalle" dedi.

"Bugün 2 ton baklava sattık"

Vatandaşları tatlının herkese yetmeyeceği ve beklemelerinin gereksiz olduğu konusunda sık sık uyaran işletme yetkilisi Bülent Özbay ise şu ifadelere yer verdi.

"Sabah 10'da dükkanımızı açtık. Bugün 750 tepsiye yakın baklava vardı. Yani bugün 2 ton baklava sattık. Bugün yaklaşık 700 ile 800 kadar kişiye satış yaptık. Bayram öncesi olduğu için tepsiyle siparişlerimiz de vardı. Satışlarımız erken bitti. Urfa'dan saat 4 gibi aracımız baklava getiriyor. O saatlerde de gelip alanlar oluyor.

Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler

Eskişehir, Kırım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler - Son Dakika


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