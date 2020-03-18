Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı - Son Dakika
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Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

6 saat önce

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte faaliyet gösteren pastane, tatlıcı ve künefecilerin korona virüs nedeniyle oturma alanlarının kapatıldığı bildirildi.

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı, System.String[]

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte faaliyet gösteren pastane, tatlıcı ve künefecilerin korona virüs nedeniyle oturma alanlarının kapatıldığı bildirildi.


Gaziantep Valiliği Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle kent genelinde tedbirlerini arttırdı. Korona virüs ile etkin mücadele sağlanabilmesi adına önlemler alındığını bildiren Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18.03.2020 tarihi saat 18.00 itibarı ile pastane, tatlıcı, künefeci vb. umuma açık istirahat yerlerinin oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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