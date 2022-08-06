Tatlıcıdaki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Tatlıcıdaki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

06.08.2022 13:12

Tatlıcıdaki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kağıthane'de bir çocuk 2 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'de bir tatlıcı dükkanına geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Tatlıcıdaki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kağıthane'de bir çocuk 2 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir tatlıcı dükkanına geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Biri çocuk 2 kişi yaralayan Maskeli saldırganın kimliğini tespit eden polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında bir tatlıcıda meydana gelen silahlı saldırıda, 9 adet suç kaydı olan Aşkın Ş. ile dükkanda bulunan Taha G. bacağından vurularak yaralanmıştı.

İhbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekiplerin yaptığı incelemede saldırganların emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Mikail Cengiz Ş. ve 6 adet kaydı bulunan Miraç Y. olduğunu tespit etti. Olayla ilgili saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan silahlı saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın kapıya geldiği ve içeriye ateş ederek kaçtığı, bu sırada küçük çocuğun ve işyerinde bulunanların yaşadığı korku dolu anlar yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatlıcıdaki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatlıcıdaki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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