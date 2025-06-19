Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi - Son Dakika
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Gastronomi

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi
19.06.2025 13:29  Güncelleme: 13:42
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"Her tatlı bir tarif değildir; her lokum bir coğrafyadır." diyen Hafız Mustafa 1864'ün yönetim kurulu başkanı Avni Ongurlar, Osmanlı şekerleme mirasını moleküler gastronomiyle yeniden inşa ettiklerini söylüyor. Gelenekten beslenen marka, Londra'dan Amerika'ya Türk tatlılarını kültürel elçi olarak dünyaya sunuyor.

"Her tatlı bir tarif değildir; her lokum bir coğrafyadır."

Bu sözler, 159 yıllık geçmişiyle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en köklü tatlı markalarından biri olan Hafız Mustafa 1864'ün yönetim kurulu başkanı Hacı Avni Ongurlar'a ait.

Bir markadan fazlası… Bir gelenekten öte… Hafız Mustafa, Osmanlı şekerleme kültürünü yalnızca korumuyor; onu yeniden inşa ediyor. Moleküler gastronomiyle geleneksel reçeteleri evrensel standartlara taşıyan marka, Türk mutfağının sessiz ama en tatlı devrimini gerçekleştirmeye aday.

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi

DİBEKTAŞINDAN MİKROGASTRONOMİYE: 159 YILLIK YOLCULUK

1864 yılında Hacı İsmail Hakkı Bey'in Eminönü Bahçekapı'daki küçük bir dükkânda dibek taşıyla dövülerek yaptığı ilk akide şekeriyle başlayan bu hikâye, yalnızca bir zanaatkârlık örneği değil, bir medeniyetin tatlı dili oldu. Akide şekeri, Osmanlı'da yeniçerilerin bağlılık sembolüydü. Lokum ise "rahat-ul halkum" yani "boğazı rahatlatan" olarak, hem bedenin hem ruhun ilacıdır.

Bugün bu kültürel derinlik, Hafız Mustafa'nın ürünlerinde modern teknolojiyle yeniden hayat buluyor.

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi

AVNİ ONGURLAR: "TATLIYI BİR İLİM HALİNE GETİRDİK"

Markanın bugünkü yükselişi, yalnızca nostaljiyle açıklanamaz. Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Avni Ongurlar, tatlının yalnızca şekerle değil; bilinçle, bilgiyle ve bilimle yoğrulması gerektiğini savunuyor.

"Geleneksel tariflerimizi laboratuvar ortamında yeniden yazıyoruz. Sadece lezzet üretmiyoruz; hafıza üretiyoruz. Osmanlı tıbbı ile moleküler gastronomi arasında bir köprü kuruyoruz."

Avni Ongurlar'a göre bir tatlı, ancak tarihini bilir ve onu çağın yöntemleriyle yorumlarsa evrensel olabilir. Bu nedenle Hafız Mustafa'nın Ar-Ge merkezleri, bir mutfaktan çok bir gastronomi enstitüsü gibi çalışıyor.

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi

ONGURLAR'IN ULUSLARARASI TAVSİYELERİ: TARİHİNİ BİLMEYEN LEZZETİ EVRENSELLEŞTİREMEZ

Avni Ongurlar, Türk gastronomisinin dünya liginde daha fazla yer alabilmesi için şu başlıkları öneriyor:

Tarihî Reçetelerle Bilimsel Üretim: Geleneksel tarifler çağdaş tekniklerle yeniden yazılmalı. Reçete bir belge; üretim ise bir kültürel aktarım biçimidir.

Moleküler Tekniklerin Yerelleştirilmesi: Tatlının dokusu kadar anlamı da önemlidir. Modern teknikler, gelenekle bütünleşmeli.

Uluslararası Marka Duruşu: Ürün kadar mekân ve sunum da kültürel temsil unsurudur. Mağazalar, gastronomi müzesi gibi tasarlanmalı.

Yalnızca Şekerleme Değil, Kültür Üretmek: Her lokum, her akide şekerlemeden öte; bir kimliktir. Bunu dünya kamuoyuna anlatmak Türk mutfağının görevidir.

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi

ZEMZEMLE YOĞRULMUŞ LEZZETLERİN MODERN VİZYONU

Bugün Hafız Mustafa 1864'te kullanılan tüm hammaddeler %100 doğal; pancar şekeri, doğal kök boyaları ve meyve özleriyle üretiliyor. Tüm üretim süreci, zemzem suyu ile hazırlanıyor. Hijyen koşulları bir ilaç firması düzeyinde yürütülüyor. Bu yaklaşım, yalnızca sağlık değil; vicdanî bir üretim anlayışıdır.

LOKUMUN ARDINDA BİR MEDENİYET DURUYOR

Osmanlı'da helva ölümün, akide sadakatin, macun ise şifanın simgesiydi. Bugün Hafız Mustafa bu sembolleri birer market ürünü olmaktan çıkarıp, kültürel bir dile, evrensel bir gastronomi anlatısına dönüştürüyor.

TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ELÇİSİ: LONDRA'DAN AMERİKA'YA

Bugün Hafız Mustafa şubeleri Londra ve Dubai'de hizmet verirken, çok yakında Amerika'da açılacak yeni merkezle Türk tatlılarının evrensel yolculuğu daha da genişleyecek. Uluslararası yarışmalarda her yıl ilk ikiye giren marka, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en prestijli tatlı markaları arasında gösteriliyor.

Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi

GASTRONOMİ KİMLİĞİ: HAFIZ MUSTAFA 1864

Kuruluş: 1864, Osmanlı Dönemi İstanbul

İlk Ürün: Dibekte dövülen akide şekeri

Başarılar: Avrupa'da 11 madalya (1926–1938)

Üretim: Moleküler teknikler, ilaç kalitesinde hijyen

Doğal Ürünler: Pancar şekeri, doğal özler, zemzem suyu

Uluslararası Şubeler: Londra, Dubai, yakında Amerika

Misyon: Osmanlı tatlı mirasını modern mutfağa entegre ederek dünyaya sunmak

Vizyon: Tatlıyı bilimle, geçmişi gelecek ile birleştirmek

TATLIDAN TEBESSÜME, LEZZETTEN KÜLTÜRE: HAFIZ MUSTAFA 1864

Bir Osmanlı tatlısı düşündüğünüzde, sadece bir damak zevki değil; bir saray törenini, bir bayram sabahını, bir hikmeti hatırlarsınız. Hafız Mustafa 1864, işte bu yüzden yalnızca bir marka değil; bir gastronomi hafızası, bir kültürel emanet ve bir dünya vizyonudur.

"Tatlıdan bir imparatorluk çıkaramazsınız belki ama, bir imparatorluğun tatlılarını anlayarak dünyaya medeniyet anlatabilirsiniz."

— Hacı Avni Ongurlar

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Son Dakika Gastronomi Tatlıdan daha fazlası: Hafız Mustafa 1864 ve gastronominin kültürel diplomasisi - Son Dakika

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