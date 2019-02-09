Son Dakika Haberleri: Tatlıkuyu Vadisi 2. Etabında Çalışmalar Sürüyor

Tatlıkuyu Vadisi 2. Etabında Çalışmalar Sürüyor

41 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 2 bin adet ağaç dikildi.

Tatlıkuyu Vadisi 2. Etabında Çalışmalar Sürüyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 2 bin adet ağaç dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'ye yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Birinci etabıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabı tamamlandığında Gebze'nin en büyük parkı olacak. İçerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabında dolgu işlemleri tamamlandı. Bölgenin yeşil bir görüntüye kavuşması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 220 adet çınar yapraklı akçe ağaç, 180 adet negunda ağacı, 400 adet pembe çiçekli akasya, 300 adet gotraydır ağaç, 250 adet karma meyve ağacı, 100 adet atlas sediri, 200 adet adi akasya ağacı, 200 adet kara yemiş ve 150 adet ıhlamur ağacı olmak üzere toplam 2 bin adet ağaç dikildi. İlerleyen zamanda bölgeye bin adet ağaç daha dikilecek.

Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 14 adet sekizgen pergole yapımı tamamlandı. Çalışmaların ardından 2. etap içerisine Japon kamelya ve masalar konulacak. Alanda vatandaşların rahat spor yapabilmesi için 2 ayrı yerde spor aletleri yer alıyor. Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çocuklar unutulmadı. Çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için devasa bir çocuk oyun grubu yapılacak. Oyun grubunun karşısına ise vatandaşların oturabileceği Amfi alanı yapılacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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