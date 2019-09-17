Tatlıkuyu vadisi mesire alanında ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesine yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.



Birinci etabıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabında çalışmalar tamamlandığında Gebze'nin en büyük parkı olacak. Tatlıkuyu Vadisi birinci ve ikinci etabıyla 550 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek.



İkinci etap ile tatlıkuyu vadisi büyüyor



Gebze için çok önemli bir yaşam alanı olan, içerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı 150 bin metrekare yeşil alan üzerine kuruluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tatlıkuyu Vadisi, ikinci etabıyla daha da büyük hale gelecek. Birçok sosyal donatı, alt ve üst yapının inşa edildiği Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabıyla vatandaşların kullanabileceği yeşil alan arttırılmış olacak.



51 araçlık otopark



Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 10 adet sekizgen kamelya yapımı tamamlandı. 2. etaba yüzeysel akış ve yağmur sularının terfisi için 630 metre V kanal inşa edildi. WC inşasının devam ettiği çalışmalarda mescit de yapılacak. 7 adet köprü, piknik alanları ve çeşmelerde yapılacak. Ayrıca çalışmalar doğrultusunda 51 araçlık otopark için zemin betonu atılırken alanda vatandaşların rahat spor yapabilmesi için 2 ayrı yerde fitness aletlerinin bulunacağı spor alanı da yer alacak.



700 metre bisiklet yolu



Yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 700 metre uzunluğunda 2,8 metre genişliğinde baskı beton yol ve bisiklet yolu inşa etti. Çalışmalar doğrultusunda teraslarda 800 metre uzunlukta 3 metre genişlikte tali yol yapıldı. 700 metre bisiklet yolu da vatandaşların hizmetine sunuluyor.



Çocuklar için büyük oyun grubu



Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çocuklar da unutulmadı. Çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için büyük bir çocuk oyun grubu yapılacak. Oyun grubunun karşısına ise vatandaşların oturabileceği amfi alanı yapılacak. - KOCAELİ