Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesine yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında sona gelindi. İlk etabıyla vatandaşlardan ilgi gören Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabı tamamlandığında Gebze'nin en büyük parkı olacak. İkinci etap çalışmalarına devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, yapım çalışmalarında sona yaklaşıyor. İkinci etap projesi kapsamında vadi içerisinde yer alan yollar arasındaki geçişleri sağlayan 7 adet ahşap köprünün inşası tamamlandı.



Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 10 adet sekizgen kamelya yapımı tamamlandı. 2. etaba yüzeysel akış ve yağmur sularının terfisi için 630 metre V kanal inşa edildi. Teraslarda 14 adet Japon çatılı kamelya yeri hazır. Alanda lavabo inşası tamamlanırken mescitte çalışmalar devam ediyor. Vadi içerisinde yollar arasındaki geçişleri sağlayan 7 adet ahşap köprünün inşası tamamlandı. Ayrıca çalışmalar doğrultusunda 51 araçlık otopark için parke taşı ile otopark yapılırken alanda vatandaşların rahat spor yapabilmesi için 2 ayrı yerde spor aletlerinin bulunacağı spor alanı çalışmalarına devam ediliyor.



Gebze için çok önemli bir yaşam alanı olan, içerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı, 150 bin metrekare yeşil alan üzerine kuruluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tatlıkuyu Vadisi, ikinci etabıyla daha da büyük hale gelecek. Birçok sosyal donatı, alt ve üst yapının inşa edildiği Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabıyla vatandaşların kullanabileceği yeşil alan arttırılmış olacak. Tatlıkuyu Vadisi birinci ve ikinci etabı birleştiğinde 550 bin metrekare alanıyla Gebze'nin en büyük parkı olacak.



Yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 700 metre uzunluğunda baskı beton yol ve bisiklet yolu inşa etti. 250 metre uzunlukta travers merdiven yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda 800 metre uzunlukta 3 metre genişlikte teras yolu yapıldı. 700 metrelik bisiklet yolu da vatandaşların hizmetine sunulacak.



Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çocuklar da unutulmadı. Çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için 200 metrekare genişliğinde çocuk oyun grubu da inşa ediliyor. Oyun alanının zemini, desenli kauçuk malzeme ile kaplandı. - KOCAELİ