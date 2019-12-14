Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesine yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında çalışmalar sona eriyor. İlk etabıyla vatandaşlardan büyük ilgi gören Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabı tamamlandığında Gebze'nin en büyük parkı olacak. Yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 700 metre uzunluğunda baskı beton yol ve bisiklet yolu inşa etti. 250 metre uzunlukta travers merdiven yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda 800 metre uzunlukta 3 metre genişlikte teras yolu yapıldı. İkinci etap projesi kapsamında vadi içerisinde yer alan yollar arasındaki geçişleri sağlayan 7 adet ahşap köprünün inşası tamamlandı.


700 metrelik bisiklet yolu da vatandaşların hizmetine sunulacak. Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çocukların gönüllerince eğlenebilmesi amacıyla 200 metrekare genişliğinde çocuk oyun grubu da inşa ediliyor. Oyun alanının zemini, desenli kauçuk malzeme ile kaplandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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