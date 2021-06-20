Tatlılar çıldırmış olmalı!

YAZ İÇİN İDEAL; SOĞUK VE HAFİF

Baklava Türk mutfağının yıldızlarından. Bu geleneksel lezzete son günlerde bir güncelleme geldi; 'soğuk baklava'… Bildiğimiz baklavadan farkı; daha hafif olması, şerbetin süt ve şekerle hazırlanması, hamur katlarının daha az olması ve üzerinin çikolatayla ya da kakaoyla kaplanması. Ebru Erke "Bu tatlı baklava olduğu için değil, ona alternatif, hafif bir tatlı gibi görüldüğü için sevildi" diyor. Karaköy Güllüoğlu'nda fıstıklı ve cevizli olan çeşidinin yarım kilosu 65 lira. İnternet üzerinden de sipariş alıyorlar. (0212) 293 09 10

Yeşilköy ve Bahçeşehir'de şubesi olan Saytad Baklava'da soğuk baklavanın kilosu 120 lira. (0850) 532 41 41

Beşiktaş'taki Pier Habib'in tüm İstanbul'a paket servisi var. Fıstıklı, sütlü çikolatalı 120 lira, fındıklı, beyaz çikolatalı 100 lira ve fındıklı, sütlü çikolatalı 100 lira. (0212) 261 49 76

Sütlü baklava yapan bir diğer mekansa Nişantaşı'ndaki Halef. En çok tercih edilen lezzetler arasında cevizli halef (110 lira) ve bitter halef (150 lira) var. Tüm İstanbul'a paket servis yapıyorlar. (0212) 892 86 46

DAMAK ZEVKİMİZE UYGUN

'Pastel de nata' dışı çıtır çıtır milföy hamuru, içi yumuşacık, ortasında krema olan bir tatlı. Portekiz'e özel bu tatlı için mekanların kapısında kuyruk oluyor. Ekip arkadaşımız Uygar (Taylan) geçen hafta sonu bisikletiyle Kireçburnu'ndan geçerken Kireçburnu Fırını'nda üstü kızarmış çıtır çıtır 'pastel de nata'ları tepside görüyor, 'Dönüşte alırım' diye düşünüp yoluna devam ediyor. Döndüğünde kırıntısı bile kalmamış... Çıktığı gibi bitiyor.

Ebru Erke "Pastel de nata zaten Türklerin Portekiz'e her gittiğinde bu tatlıyı satan dükkanların önünde kuyruk oluşturduğu bir şeydi. Damak tadımıza uyuyor. Artık burada da iyisi yapılmaya başladı" diyor.

Tarihi Kireçburnu Fırını'nda dört çeşidi var: Sade, çikolatalı, elmalı ve fıstık ezmeli. Saat 11.00 gibi çıkıyor, akşamüzerine kalmadan da tükeniyor, fiyatı 9.5 lira. (0212) 262 10 59

İstanbul'da ilk olarak sadece bu tatlı üzerine açılmış mekanlardan biri de Moda da Nata. Anadolu Yakası'ndaki mekanda 4'lü paket 45 lira, 6'lı 65 lira, 10'lu 105 lira. Vegan ve klasik buranın en çok tercih edilen ürünleri arasında, her ikisi de 12 lira.

Çilekli, yabanmersinli ve Antep fıstıklı çeşitleri de var. Vegan 'Pastel de nata' Hindistan cevizi sütüyle hazırlanıyor. Kuryeyle tüm İstanbul'a servisler var. Instagram üzerinden sipariş alıyorlar. @modadanata

ORİJİNALİNİN AVRUPAİ VERSİYONU

Mochi pirinç hamuruyla kaplanmış bir dondurma. Japon dondurması veya Japon lokumu olarak da biliniyor.

Ebru Erke "Bizde yapılan, Japonya'da ya da diğer Asya ülkelerinde bilinen orijinal Mochi'den çok farklı. Çünkü Mochi'nin orijinali pirinç unuyla yapılan, damağa yapışan bir şey. İçinde de fasulye püresi bulunuyor. Bu normalde bizim damak tadımıza uygun değil. Bizde yapılan biraz daha Avrupalılaştırılmış hali... İçinde meyve püresi var, Türkiye'de onun için sevildi" diyor.

Beşiktaş'taki Yuki Mochi'nin favori ürünleri arasında karışık 6'lı set var. İçinde iki çilekli, iki Hindistan cevizli ve iki orman meyveli top oluyor. Fiyatı 80 lira. Mekanın menüsünde vegan seçenekler de mevcut. Mangolu olan 6'lı paket 80 lira. Tekli fiyatları 10 lira. (0537) 387 79 79

Mochi'yi bulabileceğiniz bir diğer adresse Butterfly Chocolate. Mekanın Alkent, İstinye Park, Akmerkez ve Vadistanbul alışveriş merkezlerinde şubeleri var. Lavantalı, satsumalı, çikolatalı ve vanilyalı en çok tercih edilen ürünlerinden. Tek topun fiyatı 23 lira. (0212) 352 77 83