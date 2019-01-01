Tatlılar Vali Varol'dan
54 dakika önce
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği polis ve jandarma kontrol noktasında görev yapan personele elleriyle tatlı ikram etti.
Amasya
Valisi Dr. Osman Varol, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği polis ve jandarma kontrol noktasında görev yapan personele elleriyle tatlı ikram etti.
Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün
, Belediye Başkanı Cafer Özdemir
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
, Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da katıldığı ziyaretlerinde yılbaşı tedbirlerini takip eden Vali Varol, asayişin teminatı olan kolluk kuvvetlerine baklava dağıtıp yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Asayiş şubesi, itfaiye ve zabıta ekiplerine uğrayan Varol, Suluova
Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile sevgi evlerine de gidip yaşlılar ve çocukların yılbaşı eğlencelerine katıldı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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