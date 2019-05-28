Son Dakika Haberleri: Tatlıların imparatoru Kilis katmeri
Son Dakika Güncel Haber

Tatlıların imparatoru Kilis katmeri

1 saat önce

Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan ayında da sıklıkla tüketiliyor.

Tatlıların imparatoru Kilis katmeri, System.String[]
Kilis'te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan ayında da sıklıkla tüketiliyor.

Kilis'te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kils katmeri, iftar sofralarından sonra aranan tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, iince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.

Katmerin adını tüm dünyaya duyuran Bekan ailesi, 3 kuşaktır yaptıkları katmer ile mesleklerinde ustalaştı. Kilis ve yöresinde tatlının yüz yıllardır vazgeçilmez bir damak zevki olduğunu söyleyen aile, "2015 yılında Kilis katmeri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Katmer tatlıların imparatoru olarak bilinir. Katmer Kilis adına tescili yapılmıştır. Katmer hamuru incecik adete zar gibi açıldıktan sonra içerisine Kilis'teki koyun ile ineklerin kaynamış sütünün üzerinden kaymakları alınır. Bu kaymaklar katmerin hamurunun içerisine konur, tere yağında kızartıldıktan sonra şekerden yapılan şerbet, pudra şekeri, bol fıstık atılır, sıcak olarak tüketilir. Gaziantep katmeri ile Kilis katmeri arasında fark vardır. Gaziantep katmeri kahvaltıda tüketilir. Kilis katmeri tatlı olarak tüketilir, yapılışı da birbirinden farklıdır, içerisindeki malzemede farklıdır" diye konuştu

Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL'den satışa sunuluyor. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:45 Kaynak: İHA
Türk Patent Enstitüsü, Gaziantep, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı Vedat Milor'dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:40:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatlıların imparatoru Kilis katmeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]