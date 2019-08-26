Son Dakika Haberleri: Tatlıses'e memleketinde sevgi seli
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Tatlıses'e memleketinde sevgi seli

5 dakika önce

Memleketi Şanlıurfa'yı ziyaret eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Tatlıses'e memleketinde sevgi seli, System.String[]

Memleketi Şanlıurfa'yı ziyaret eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, temaslarda bulunmak için memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Tatlıses, daha sonra bina girişindeki aracına doğru yürüdü.

İMPARATOR SESLERİ YÜKSELDİ Tatlıses'i fark eden hemşehrileri aracın yanına koştu. Ünlü sanatçı ilgi karşısında aracına binmekten vazgeçti. Tatlıses, kavurucu güneş altında bekleyerek vatandaşların sevgi seline el sallayarak karşılık verdi. Bir vatandaş da ellerini açarak Tatlıses için dua etti. "İmparator" tezahüratları altında vatandaşların yoğun ilgisi sonrası aracına binen Tatlıses, bölgeden ayrıldı.

(İHA)

(İHA)

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
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