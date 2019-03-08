Tatlıses, Erdoğan'ın Mitingi İçin Şanlıurfa'da
1 saat önce
Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine ve Göbeklitepe'nin açılışına katılmak üzere memleketine geldi.
Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mitingine ve Göbeklitepe
'nin açılışına katılmak üzere memleketine geldi. Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mitingine ve Göbeklitepe'nin açılışına katılmak üzere memleketine geldi. Dün gece geç saatlerde İzmir
'den uçakla GAP Havalimanı'na gelen Tatlıses'i AK Parti
İl Başkanı Bahattin Yıldız
, parti yöneticileri, yakınları ve sevenleri karşıladı. Ünlü sanatçının memleketinde ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın düzenleyeceği mitinge katılacağı, ardından ise Göbeklitepe'ye giderek açılış programında yer alacağı öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım
Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
Usta Sanatçı Bülent Ersoy, Zatürre Oldu!
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu