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Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi

MUĞLA - Muğla Bodrum'da trafik kazası geçiren Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlşıses'in bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpşan İbrahim tatlıses'in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses ve kızını kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatalıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alada beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.