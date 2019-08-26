Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

Ünlü sanatçı Tatlıses, doğduğu mağarayı turizme kazandırıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geldiği memleketinde doğduğu mağarayı turizme kazandıracağını söyledi.

Haliliye Belediyesi'nin girişimleri ile ilçenin Hızmalı Mahallesi'nde bulunan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor. Kente gelen Urfalı sanatçı Tatlıses, yapılacak restore çalışmalarının ardından kendisinin doğduğu mağaranın müzeye dönüştürülerek, turizme kazandırılacağını söyledi. Özel bir mekanda düzenlenen kahvaltı programına Tatlıses'in yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldı.

Kendisinin doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını anlatan Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey için şükür ediyorum. Doğduğum mağara Haliliye Belediyesi'nin girişimleri ile müze olacak ve turizme kazandırılacak. Bunun için katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Otel yapacak

Tatlıses, turizm yoğunluğu dolayısıyla kentte bir otel de yapacaklarını ifade ederek, "Şehir merkezine de büyük bir otel kazandırmak istiyoruz. Turizme ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Göbeklitepe dolayısıyla yatırım düşünüyorum. Turistler gelsin kalsın" ifadelerini kulandı.



"Uçak seferleri artırılsın"

Tatlıses, ayrıca uçak seferleri ile ilgili kente gelmek için uçak bulmakta zorlandığını belirterek, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle şehre olan uçak seferlerinin artırılmasını istedi.



"Tatlıses, dünyada marka olmuş bir şahsiyet"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sanatçı İbrahim Tatlıses'i kentte ağırlamakta duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Tatlıses ile turizmin daha da canlanacağını aktardı. Beyazgül, "Bu kadar lüks içerisinde yaşayan bir insanın mağarada doğduğuna kimse inanmıyordu. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ın gayretleriyle bu mekan turizme açılacak şekle getiriliyor. İnsanlar, Tatlıses'in nerede, nasıl yetiştiğini görecektir. İmkansızlıklar içerisindeyim kaderime küseyim yok, bunun en güzel örneği Tatlıses, gayret edip, mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Kendisi tüm dünyaya marka olmuştur" diye konuştu.