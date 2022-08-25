İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4)

İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Ağrı Dağı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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