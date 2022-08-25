İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4) - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4)

25.08.2022 14:57
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4)

TATLISES'İN KAZA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı.

TATLISES'İN KAZA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in 'Ağrı Dağı'ın eteğinde' türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yağcı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, 'Allah'a Çok şükür' mesajıyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


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Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Ağrı Dağı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4) - Son Dakika

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