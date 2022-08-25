İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7) - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7)

25.08.2022 19:09
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7)

TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİİbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi.

TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİ

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. Minibüste, İbrahim Tatlıses'in yanı sıra polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül'ün bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücü Gültekin Gülsoy ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7) - Son Dakika

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