İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7)

İbrahim Tatlıses 'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. Minibüste, İbrahim Tatlıses'in yanı sıra polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz , Mevlüt Aykı, Berka Gül'ün bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücü Gültekin Gülsoy ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Güncel, Son Dakika

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