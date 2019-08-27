Son Dakika Haberleri: Tatlıses'ten Baydilli'ye ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Tatlıses'ten Baydilli'ye ziyaret

1 saat önce

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti.

Tatlıses'ten Baydilli'ye ziyaret, System.String[]

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Baydilli ile Karaköprü hakkında sohbet eden Tatlıses, Karaköprü'nün gelişimine hayran kaldığını iletti. Ziyarette AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç ve Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İbrahim Tatlıses'e Karaköprü'nün gelişmesi adına yaptıkları çalışmalardan bahsederken, Tatlıses Karaköprü'nün 20 yıl önce bir köyden şu an muazzam bir şehre dönüştüğünü dile getirerek çalışmalarından dolayı Başkan Baydilli'ye teşekkür etti.


Ziyaretin adından bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın medarı iftiharı olan İbrahim Tatlıses'in kendilerini ziyaretinden büyük onur duyduklarını belirtti.


Baydilli, " Türkiye'nin müzik imparatoru, değerli hemşerimiz İbrahim Tatlıses iki gündür Şanlıurfa'da hemşerilerinin arasında. Bugün de bizleri ziyaret ederek onurlandırdı ve çok mutlu etti. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edilirken, dünyanın dört bir yanından insanlar Göbeklitepe'ye geliyor ve Şanlıurfa'yı görüyor. İbrahim Tatlıses'in doğduğu evin müze olması yine turistleri oraya da çekecektir ve Şanlıurfa'mıza hem kültürel hem de maddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ben değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'yı ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Şanlıurfa'nın yetiştirdiği ve tüm dünyada kabul gören değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses memleketini ziyaret edip incelemeler yaptı. Burada güzel yatırımlar gerçekleştirecektir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Tatlıses, "Karaköprü adeta Paris olmuş, çok büyümüş ve gelişmiş. Bunu da yaptığı hizmetlerle Metin Baydilli kardeşimiz sağladı. Sayın Başkanımızın daha fazla hizmet etmesini diliyorum çünkü adam iyi adam ve hizmet eden bir adam. Hizmet eden adamı herkes sever inşallah bu hizmetinden geri kalmaz" diyerek Başkan Baydilli'yi hizmetlerinden dolayı tebrik etti.


İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediyesi ziyaretinde Başkan Baydilli ve personelle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirirken, Başkan Baydilli, Tatlıses'e Karaköprü'nün simgesi olan nar sembolü hediye etti. - ŞANLIURFA

İbrahim Tatlıses, Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Doğduğu mağarayı ziyaret eden tatlıses gözyaşlarını tutamadı Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatlıses'ten Baydilli'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]