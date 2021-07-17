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Tatlısız yapamayanlara... - Son Dakika

Tatlısız yapamayanlara...

17.07.2021 08:16
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1- GELENEKSEL TARİFBaylan, İstanbulAdisababa tatlısı dondurmalı ve çikolata kaplı... İçindeki kurutulmuş meyve tanecikleriyle hafif tatlıların bir numarası. Ebru Erke "Klasik ve geleneksel bu tatlıyı en iyi Baylan yapıyor" diyor.

1- GELENEKSEL TARİF

Baylan, İstanbul

Adisababa tatlısı dondurmalı ve çikolata kaplı... İçindeki kurutulmuş meyve tanecikleriyle hafif tatlıların bir numarası. Ebru Erke "Klasik ve geleneksel bu tatlıyı en iyi Baylan yapıyor" diyor.

Dilim fiyatı 25 lira. Bütünü 180 lira. (0216) 346 63 50

Tatlısız yapamayanlara...

2- RENKLERİYLE GÖZ ALIYOR

Divan Pastanesi, İstanbul

Kırmızı vişnelerle göz alıcı bir kontrast yaratan beyaz pasta kremasıyla kaplı geleneksel bir Divan tarifi: Rokoko Pasta... Bengi Kurtcebe, Çağdaş Ertuna ve Ebru Erke öneriyor. Dilimi 40, tamamı 194 lira. (0212) 257 72 70

Tatlısız yapamayanlara...

3- MEKANA ÖZEL

Trilye Restoran, Ankara

Ankaralıların kaçış rotalarından biri Trilye Restoran. Erdal İpekşen "Dondurmalı leblebi tatlısı olan ateş tatlısı çok lezzetli. Bir tek bu mekanda bulunan leblebi tatlısını herkes çok beğeniyor" diyor. 28 lira. (0312) 447 12 00

Tatlısız yapamayanlara...

4- SOĞUK SOĞUK BAKLAVA

Köşkeroğlu, İstanbul

Tatlıseverlerin vazgeçilmezi baklavanın soğuk olanı şimdilerde çok popüler. Sahrap Soysal, Köşkeroğlu'nun soğuk baklavasını öneriyor. Kilosu 150 lira. (0212) 245 52 45

Tatlısız yapamayanlara...

5- HAFİF VE FERAH

Meşhur Bicici Abuzer Kadayıf, Adana

Ziyapaşa'da seyyar tezgahta satılan bici bici tatlısı çok meşhur. Salih Seçkin Sevinç "Nişastalı muhallebi üstüne buz rendesi. Hem hafif, hem ferah bir tatlı" diyor. 7.5 lira. (0535) 452 06 16

Tatlısız yapamayanlara...

6- YARATICI LEZZETLER

Hamdizade Dondurma, İstanbul

İçine külah konulan krokanlı kubbe tatlısında Antep fıstığı ve çikolata da var. Teoman Hünal "Klasik tatlılar ve çok yaratıcı lezzetler, adeta bir dondurma cenneti" diyor. 74 lira. (0212) 427 46 46

Tatlısız yapamayanlara...

7- 1979'DAN BERİ...

Kadir Usta Peynir Helvası, Çanakkale

1979'da Çanakkale'nin merkezinde kurulan Kadir Usta peynir helvasıyla meşhur bir mekan. Helva dondurmayla servis ediliyor. Ahmet Güzelyağdöken'in önerisi. 45 lira. (0286) 217 61 00

Tatlısız yapamayanlara...

8- SAĞLIKLI SEÇENEKLER

Healin Foods, İstanbul

Mekan sağlıklı beslenmek isteyenlere hitap ediyor, birçok raw (çiğ) cheseecake çeşitleri var. Kekin tabanı badem unu, üst kreması vegan ve glütensiz olarak hazırlanıyor. Taylan Kümeli'nin önerisi... Dilimi 38, tamamı 370 lira. (0212) 260 08 08

Tatlısız yapamayanlara...

9- EN SEVİLEN SAN SEBASTİAN

Dilim Pastanesi, İstanbul

Yanık cheesecake olarak da adlandırılan, hem kıvamıyla hem lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan San Sebastian cheesecake pastanenin sevilen tatlılarından... Refika Birgül'ün önerisi... Tamamı 135 lira. (0216) 425 61 14

Tatlısız yapamayanlara...

10- YAZ AYLARINDA İLAÇ GİBİ

Serez Dondurmacısı, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç "Süt kullanmadan, kışın Bodrum bahçelerinden topladıkları mis kokulu mandalinanın suyuyla yaptıkları sorbe yazın en ferahlatıcı tatlısı" diyor. Top 8, 1 kilo 120 lira. (0850) 259 73 74

Tatlısız yapamayanlara...
Tatlısız yapamayanlara...

San Sebastian, Çanakkale, İstanbul, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tatlısız yapamayanlara... - Son Dakika Magazin


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