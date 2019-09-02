Son Dakika Haberleri: Tatlısu'da 15 dekar makilik alan yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tatlısu'da 15 dekar makilik alan yandı

10 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesinde meydana gelen makilik yangınında 15 dekar çalılık alan yandı.

Tatlısu'da 15 dekar makilik alan yandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesinde meydana gelen makilik yangınında 15 dekar çalılık alan yandı.


Edinilen bilgiye göre, Tanasa mevkiinde meydana gelen yangında, 15 dekar makilik çalılık alan yandı. 112 ihbar hattına gelen yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalılık ve çöplük alanına havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yangın alanında soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de gemi yangını; 34 kişi yaşamını yitirdi
Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın "Bizim de yapacaklarımız var" çıkışına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatlısu'da 15 dekar makilik alan yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]