Son Dakika Haberleri: TATLITOP ateşi yanıyor
Son Dakika Güncel Haber

TATLITOP ateşi yanıyor

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 27.'si düzenlenecek olan TATLITOP Basketbol Şöleni hafta sonu başlıyor.

TATLITOP ateşi yanıyor, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 27.'si düzenlenecek olan TATLITOP Basketbol Şöleni hafta sonu başlıyor.

Türkiye'nin en önemli açık hava basketbol organizasyonlarının başında gelen, mücadele ve dostluk temelinde her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP için geri sayım başladı. Basketbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği tek pota mücadeleleri, bu yıl Gümüş Su ana sponsorluğunda 22 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların devam ettiği geleneksel organizasyon için müracaat formaları, Belediye Hizmet Masalarından temin edilebilecek.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor sahasında oynanacak mücadeleler; Junior-A (2008-2009), Junior-B (2010-2011), Minikler (2007-2008), Küçükler (2005-2006), Yıldızlar (2003-2004), Gençler (2001-2002), Starlar (1985-2000) ve Masterler (1984 ve öncesi doğumlular) olmak üzere kız ve erkek toplam 8 kategoride yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Türkiye, Mustafakemalpaşa, Bursa, basketbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:57:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TATLITOP ateşi yanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]