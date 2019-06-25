Son Dakika Haberleri: Tatlıtop'ta 27. yıl heyecanı
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Tatlıtop'ta 27. yıl heyecanı

22 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nce bu yıl 27.'si düzenlenen Tatlıtop Basketbol Şöleni başladı.

Tatlıtop'ta 27. yıl heyecanı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nce bu yıl 27.'si düzenlenen Tatlıtop Basketbol Şöleni başladı.

Türkiye'nin en önemli açık hava basketbol organizasyonlarının başında gelen ve 1992 yılından beri her yaştan basketbolcuyu aralıksız parkede buluşturan Tatlıtop'ta ilk gün maçları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor sahasındaki tek pota heyecanına; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda sporsever ortak oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, basketbolu birçok kuşağa sevdiren bu organizasyona sahip çıkacaklarını belirtti. "Tatlıtop Mustafakemalpaşa'nın markasıdır" diye konuşan Başkan Kanar, turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

13 kategoride 20 kız, 24 erkek olmak üzere 44 takımın katıldığı turnuva, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın Yıldız Erkekler kategorisinde Bozkurt Kereste-Gökbora Koleji takımları arasında oynanan mücadelede yaptığı hava atışı ile start aldı.

27. Tatlıtop Basketbol Şöleni, her gün saat 19.00'da başlayan müsabakalarla 7 Temmuz'a kadar devam edecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa, Bursa, basketbol, Güncel
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