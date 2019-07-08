TATLITOP'ta muhteşem final

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 27.'si düzenlenen TATLITOP Basketbol Şöleni, nefes kesen final maçları ve ödül töreni ile sona erdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 27.'si düzenlenen TATLITOP Basketbol Şöleni, nefes kesen final maçları ve ödül töreni ile sona erdi.



Türkiye'nin en önemli açık hava basketbol organizasyonları arasında bulunan 27. TATLITOP Basketbol Şöleni'nde bu yıl 13 kategoride 44 yerel 5 ulusal olmak üzere toplam 49 takım mücadele etti. 22 Haziran-07 Temmuz tarihleri arasında Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor sahasında tek pota altında oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar belli oldu.



TATLITOP'ta final karşılaşmalarını izlemeye gelen basketbol severler Serkan Kavuşan ve Rapçı Furkan konseriyle coştu. Mücadele ve eğlencenin bir arada yaşandığı basketbol şöleninin final gecesine Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları Fatma Kocaman, Ercan Leblebici, Ersin Ekici ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda basketbol sever katıldı.



TATLITOP'ta tek potalı final maçlarının ardından gruplarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi.



27. TATLITOP Basketbol Şenliği'nde ulusal branşlarda Kayseri Pegem Akademi, Balıkesir Karesi Belediyespor, İstanbul Şut Özürlüleri, Bursa Fast Lain, Bursa Elit Akademi takımları mücadele etti.



22 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen TATLITOP Basketbol Şenliğinde Ulusal kategoride Balıkesir Karesi Belediyespor 1.ci, İstanbul Şut Özürlüleri 2.ci, Bursa Fast Lain 3.cü olurken Starlar kategorisinde ise Karagül Deri 1.ci, Garden Cafe 2.ci, Önder Sarı Kuruyemiş 3.cü oldu.



Törende konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Verdiğiniz yetkiyle güzel birliktelikler için çalışıyoruz. Sadece burada değil her alanda belediye olarak meclisimizle birlikte daha iyi bir Mustafakemalpaşa için çalışıyoruz. 27 yıl önce bu spor organizasyonunu başlatan herkese teşekkür ediyorum biz olduğumuz sürece onlardan aldığımız emaneti sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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