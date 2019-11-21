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TATSO Başkanı Adabağ'dan girişimci adaylarına ziyaret

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO tarafından İş-Kur işbirliğiyle Tatvan ilçesinde düzenlenen 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' kursuna katılan girişimci adayı kursiyerleri ziyaret etti.

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Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO tarafından İş-Kur işbirliğiyle Tatvan ilçesinde düzenlenen 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' kursuna katılan girişimci adayı kursiyerleri ziyaret etti.


TATSO konferans salonunda düzenlenen kursa katılan kursiyerlerle bir araya gelen TATSO Başkanı Bilal Adabağ, yeni girişimci adaylarına hem nasihatlerde bulundu hem de tecrübelerini paylaştı. Her girişimcinin mutlaka bir iş fikrinin olması gerektiğine dikkat çeken Bilal Adabağ, iş fikrinin ise hayata geçirilmeden önce mutlaka her yönüyle iyice araştırılıp bunun sonucunca fikrin yatırıma dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tüm girişimcileri ve fikirlerini önemsediklerini dile getiren Adabağ, "Bu anlamda TATSO olarak girişimci adaylarına yönelik düzenlediğimiz bu eğitimlerimiz son derece önem arz etmektedir. Bu eğitim kurslarımız sayesinde girişimci adaylarımız öncelikle girişimciliğin ne olduğunu öğreniyor, ardından ise iş fikrinin hayata geçirmek için izlemesi gereken yolu öğrenmiş oluyor. Bu nedenle öncelikle bir iş fikriniz olsun. İş fikrinizi belirlerken bunun araştırmasını çok iyi yapın. Başarısızlık sizi asla yıldırmasın, her zaman bir hedefiniz olsun. Yapacağınız işi kaynağından öğrenmeye gayret edin. Çünkü öğrenmeden bir işe girerseniz hem kaynak masrafı yapmış olursunuz hem de maddi anlamda ciddi kaybınız olur. Yaptığınız iş ne olursa olsun o işi ciddi bir şekilde yapın. Bu kursun en büyük avantajı da zaten neyi nasıl yapabileceğinizi öğrenmenize imkan sağlıyor olmasıdır. Her şeyin bir pazarı vardır. Bir işte asıl mühim olan şey, yapacağınız işi ve yeri en doğru şekilde seçmektir. Allah çıktığınız bu yolda sizleri mahcup etmesin inşallah. Bu vesileyle de tüm girişimci adaylarımıza kursta ve iş hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Öte yandan; toplam 4 gün devam edecek olan kursta girişimci adaylarına girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirmesiyle sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konular ele alınıp, kursu başarıyla tamamlayan girişimcilere girişimcilik sertifikası verilecek. Verilecek sertifikalarla hem yeni girişimcilerin sağlanan desteklerden yararlanılması hem de yeni girişimcilerin önünün açılması sağlanmış olacak. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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