TATSO'da "Üye ilişkileri eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TATSO'da 'Üye ilişkileri eğitimi' düzenlendi - Son Dakika

TATSO'da "Üye ilişkileri eğitimi" düzenlendi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından personellerine yönelik olarak "Üye ilişkileri eğitimi" düzenlendi.

TATSO'da

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından personellerine yönelik olarak "Üye ilişkileri eğitimi" düzenlendi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinesinde yürütülen 14. dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında Eğitimci Mehmet Besleme tarafından odamız toplantı salonunda düzenlenen eğitim oldukça verimli geçti. TATSO üyelerinin kurumdan en etkin düzeyde hizmet alabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla düzenlenen eğitimde üye kimdir, üye ilişkilerinin başarı faktörüne etkileri, üye ilişkilerinin evreleri, iletişimin stratejik amaçları, iyi diyalog gibi başlıca konular ele alındı. Düzenlenen eğitim gerçekleştirilen Kişisel Gelişim Analizi (NLP) testi ile son buldu. - BİTLİS

Türkiye, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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