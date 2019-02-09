Son Dakika Haberleri: Tatso'dan Başkan Aksoy'a Nezaket Ziyareti

Tatso'dan Başkan Aksoy'a Nezaket Ziyareti

37 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tatso'dan Başkan Aksoy'a Nezaket Ziyareti, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'a nezaket ziyaretinde bulundu.

TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatvan'a kazandırılan projeler ve devam eden projelerin son durumuyla ilgili konuların görüşüldüğü ziyarette Başkan Aksoy, projelere vermiş olduğu desteklerden dolayı TATSO heyetine teşekkürlerini iletti.

TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ise ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetlerden dolayı Başkan Aksoy'a teşekkür ederek, TATSO olarak her zaman Tatvan'ın yararına olan tüm projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Bitlis, Fettah Aksoy, Tatvan, Güncel
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