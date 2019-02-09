Tatso'dan Başkan Aksoy'a Nezaket Ziyareti
37 dakika önce
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Bitlis
'in Tatvan
Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
'a nezaket ziyaretinde bulundu.
TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatvan'a kazandırılan projeler ve devam eden projelerin son durumuyla ilgili konuların görüşüldüğü ziyarette Başkan Aksoy, projelere vermiş olduğu desteklerden dolayı TATSO heyetine teşekkürlerini iletti.
TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ise ilçeye kazandırdığı proje ve hizmetlerden dolayı Başkan Aksoy'a teşekkür ederek, TATSO olarak her zaman Tatvan'ın yararına olan tüm projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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