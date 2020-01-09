TATSO'dan "Gazeteciler Günü" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TATSO'dan 'Gazeteciler Günü' programı - Son Dakika

TATSO'dan "Gazeteciler Günü" programı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle ilçede gören yapan gazetecilere yönelik program düzenlendi.

TATSO'dan

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle ilçede gören yapan gazetecilere yönelik program düzenlendi.


TATSO Yönetim Kurulu, bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle yemekte bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet edip, sorun ve sıkıntılarını dinleyen TATSO yönetimi, hazırladığı basın memnuniyet anketiyle de gazetecilerin TATSO'dan beklentilerini, talep ve önerini de ayrıca not aldı.


TATSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yılmaz Lebit ve İsmail Alkoç ile Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kocakaplan ve TATSO Basın – Yayın Birimi Sorumlusu Hakan Okay'ın katılım gösterdiği programda, TATSO yönetimi adına programda bir konuşma yapan TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, gazetecilerin gününü kutladı. Gerek davete icabet ettikleri için ve gerekse TATSO olarak her zaman kendilerine destek sunan gazetecilere teşekkürlerini ileten Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, "Zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışmayı gerektirmesi sebebiyle zor bir meslek dalı olan gazetecilik, aynı zamanda günümüzün en dinamik ve saygın mesleklerinin başında yer almaktadır. Toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve beklentilerinin kamuoyuna iletilmesi, ülkemizde yaşanan başarıların uluslararası platforma taşınması, ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin tanıtılması gibi pek çok konuda önemli bir kamu görevi üstlenen yerel ve ulusal basınımızın, bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inanıyorum. Bu duydu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum" diye konuştu.


Gazeteciler ise, hem davetten ötürü hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün de kendilerini unutmadığı için TATSO yönetimine teşekkürlerini iletirken, TATSO yönetimi de günün anısına gazetecilere "Teşekkür" belgesi takdim etti.


Düzenlenen program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİTLİS

Gazeteciler Günü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
16:23 EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜNÜN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
16:23 Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:22 Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi - Son Dakika
16:22 Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
16:17 GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TATSO'dan "Gazeteciler Günü" programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]