Son Dakika Haberleri: TATSO, ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini aldı
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TATSO, ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini aldı

12 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak ve daha şeffaf bir oda olmak adına dahil olduğu akreditasyon süreci kapsamında bir başarıya daha imza atarak Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi ISO 10002 belgelerini aldı.

TATSO, ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini aldı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak ve daha şeffaf bir oda olmak adına dahil olduğu akreditasyon süreci kapsamında bir başarıya daha imza atarak Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi ISO 10002 belgelerini aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen akreditasyon sistemine dahil olan TATSO'nun bu yöndeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak ve daha şeffaf bir oda olmak adına çalışmalarını sürdüren oda, bu kapsamda yetkili belgelendirme kuruluşu olan Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi ISO 10002 belgelerini almaya hak kazandı. TATSO'nun her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren bir oda olduğunu belirten TATSO Başkanı Bilal Adabağ, devam eden akreditasyon sürecinden de başarıyla geçeceklerine inandıklarını söyledi. TATSO'nun şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üyelerine standartların gerektirdiği kalitede hizmetler sunacaklarını kaydeden Bilal Adabağ, yenilenme ve geliştirme sürecine katkı sunan TATSO ailesine teşekkürlerini iletti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Tatvan, Bitlis, Güncel
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