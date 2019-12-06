Son Dakika Haberleri: TATSO'nun bu yılki KOSGEB Uygulamalı "Girişimcilik Eğitimi" kursları tamamlandı
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TATSO'nun bu yılki KOSGEB Uygulamalı "Girişimcilik Eğitimi" kursları tamamlandı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından İŞKUR işbirliği ile TATSO'ya bağlı Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlenmesi planlanan 2019 yılının son KOSGEB Uygulamalı "Girişimcilik Eğitimi" kursu Tatvan ilçesinde düzenlendi.

TATSO'nun bu yılki KOSGEB Uygulamalı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından İŞKUR işbirliği ile TATSO'ya bağlı Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlenmesi planlanan 2019 yılının son KOSGEB Uygulamalı "Girişimcilik Eğitimi" kursu Tatvan ilçesinde düzenlendi.


TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen 6. ve son kurs ile birlikte düzenlenmesi planlanan bu yılın son kursları da tamamlanmış oldu. Her biri toplam 4 gün devam eden kurslarda girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konular ele alındı. Kursu başarıyla tamamlayan girişimciler aldıkları "Girişimcilik" sertifikası ile KOSGEB'in yeni girişimci adaylarına yönelik sunmuş olduğu tüm desteklerden faydalanabilecek. TATSO'ya bağlı Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen kurslarla ilgili bilgi veren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan ilçemizde düzenlenen 6. kurs ile birlikte bu yıl düzenlenmesi planlanan kursların tamamlandığını söyledi. Son 6 kursun toplamında yaklaşık 150 girişimci adayına girişimcilik konusunda eğim verildiğini ifade eden Bilal Adabağ, tüm girişimcileri ve fikirlerini önemsediklerini dile getirerek, her girişimcinin mutlaka bir iş fikrinin olması gerektiğine, iş fikrinin ise hayata geçirilmeden önce mutlaka her yönüyle iyice araştırılıp bunun sonunca fikrin yatırıma dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kursu başarıyla tamamlayan tüm girişimci adaylarına iş hayatlarında başarı dileğinde bulunan Adabağ, "Bu eğitim kurslarımız sayesinde girişimci adaylarımız öncelikle girişimciliğin ne olduğunu, ardından ise iş fikrinin hayata geçirmek için izlemesi gereken yolu öğrenmiş oldu. Bu kursların diğer önemli bir avantajı da zaten neyi nasıl yapabileceğinizi öğrenmenize imkan sağlıyor olmasıdır. Her şeyin bir pazarı vardır. Bir işte asıl mühim olan şey yapacağınız işi ve yeri en doğru şekilde seçmektir. İnşallah bu manada TATSO olarak bizler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm girişimci adaylarımızın yanında olmaya ve onların yolunu açmaya devam edeceğiz. Bu vesile bir kez daha kurs başarıyla tamamlayan adayları tebrik ediyor, iş yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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