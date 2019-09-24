Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından İŞKUR destekli düzenlemesi planlanan 6 sınıflık KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin ilki başladı.



TATSO tarafından odaya bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde açılacak olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursları için daha öncesinde İŞKUR Bitlis İl Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokol kapsamında TATSO tarafından 4'ü Tatvan ilçesinde birer tanesi de Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde olmak üzere açılması planlanan toplam 150 kişilik 6 ayrı kursun ilki Tatvan ilçesinde başladı. TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve İŞKUR Bitlis İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön'ün katılımıyla TATSO konferans salonunda startı verilen 25 kişilik ilk kurs kapsamında girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların ele alınacağı belirtildi. Toplam 4 gün sürecek olan kursu başarıyla tamamlayan girişimciler, "Girişimcilik" sertifikası almaya hak kazanmış olacak.



Kursiyerlerle bir araya gelen TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve İŞKUR Bitlis İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön, girişimci adaylarına tavsiyelerde bulunarak, başarı dileklerini ilettiler.



Öte yandan; imzalanan protokol kapsamında başlayacak olan kurslar için E-Devlet üzerinden başvurular alınmaya devam ederken, düzenlenecek olan ikinci kursun ise 08 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ahlat'ta, üçüncü kursun 22 – 25 Eylül 2019 tarihleri arasında Tatvan'da, dördüncü kursun 05 – 08 Kasım 2019 tarihleri arasında Adilcevaz'da, beşinci kursun 19 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Tatvan'da ve son olarak altıncı kursun ise 03 – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında yine Tatvan'da düzenleneceği ifade edildi.



Düzenlenen kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO olarak yeni girişim ve girişimcilerin önünü açmak adına yeni girişimcilik kursları düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. İŞKUR ile imzaladıkları protokol kapsamında 4'ü Tatvan ilçesinde birer tanesi de Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde olmak üzere toplam 150 kişilik 6 ayrı kursun açılacağını ifade eden Adabağ, "Girişimcileri, iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla bu yıl bitmeden 6 uygulamalı girişimcilik eğitimi kursu daha açtık. Girişimcilik kursu adı altında katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün sürecek olan toplam 32 saatlik eğitim verilecek. Bu kapsamdaki ilk kursumuzu da Tatvan'da açtık, diğer kurslarımız için ise E-Devlet üzerinden başvuru alınmaya devam edilmektedir. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda bu ve benzer kursların açılması için girişimlerimiz devam edecektir. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimlerin önü açılarak, açılacak olan yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesile ile kurslarımızın hayırlı olmasını diliyor, yeni girişimci adaylarımıza da gerek eğitimlerinde ve gerekse iş hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS