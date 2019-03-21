Tatvan'a 5 Yılda 229 Milyon 153 Bin Lira Yatırım

Tatvan Belediyesinin girişimleriyle, 5 yılda ilçeye 229 milyon 153 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Tatvan Belediyesinin girişimleriyle, 5 yılda ilçeye 229 milyon 153 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yaptığı açıklamada, belediyeyi 5 yıl önce 122 milyon lira borçla devraldıklarını, bu sürede ilçeye 229 milyon 153 bin lira yatırım getirdiklerini söyledi.



Şuan belediyenin 129 milyon 696 bin 522 lira borcu bulunduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Tabi biz belediyeyi devraldığımızda, bizden önceki dönemlerden kalan 122 milyon lira borcu vardı. SGK, elektrik, vergi ve kadrolu personelin sosyal hakları ile ek mesai borçları önceden kalmış borçlardır. Biz kendi dönemimizdeki tüm ödemelerimizi düzenli olarak yapmışız. Aynı zamanda 5 milyon lira civarında olan personel sosyal hakları ve ek mesaileri ile ilgili borçlarının bir kısmını da ödeyerek 1 milyon 28 bin 31 liraya düşürmüşüz. Yine önceki dönemlerden kalan 22 milyon lira civarında esnaf borcu vardı, bunun hepsini ödedik ve sürekli esnaflarla çalışmamıza rağmen şuan sadece 8 bin 630 bin 146 lira esnaf borcu var. İller Bankası kredileri borcumuz ise belediye yeni hizmet binasının yapımı ve şuana kadar yapılmış kanalizasyon ile su şebekesi ve üst yapı işlerinden kalan 48 milyon 570 bin 991 lira borçtur."



Aksoy, "İlçemize kazandırdığımız proje ve yatırımlarla alakalı borcumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen, eski borcun iki misli kadar fazla yatırım kazandırmışız ve eski borçtan çok daha fazla ödemeler yapmışız." dedi.



İlçeye onlarca eser kazandırarak halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Aksoy, "Verdiğimiz tüm sözleri fazlasıyla yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek

Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı