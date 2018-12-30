Son Dakika Haberleri: Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da Eğitime Kar Engeli

Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve merkeze bağlı tüm köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve merkeze bağlı tüm köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Ahlat Merkez ve Merkeze bağlı tüm köylerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "31 Aralık 2018 Pazartesi Tatvan ilçemizdeki yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle merkez ve köy, tüm okullar tatil edilmiştir. Hamile ve Engelli kamu çalışanları ise idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Adilcevaz Kaymakamlığı da yaptığı açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edilmiştir. Hamile ve engelli personeller yarın idari izinli sayılacak" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:52 Kaynak: İHA

Adilcevaz, Tatvan, Ahlat, Güncel
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