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Tatvan Antik Kenti'nde bina kalıntıları bulundu

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki antik kentte yürütülen jeoradar çalışmaları sırasında bina kalıntıları ve çeşitli yapılar tespit edildi.

Tatvan Antik Kenti'nde bina kalıntıları bulundu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki antik kentte yürütülen jeoradar çalışmaları sırasında bina kalıntıları ve çeşitli yapılar tespit edildi.
Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci ile Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Gencer başkanlığında, antik kentte yüzey araştırması yapıldı.
Jeoradar cihazlarıyla yapılan çalışmada tespit edilen bina kalıntıları ile arkeolojik yapılar kayıt altına alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, bu tür çalışmaları sürdürerek antik kentin tamamen gün yüzüne çıkarılması için çaba göstereceklerini belirtti.
Gencer de 1986'da antik kent olarak tescil edilen ve birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edilen bölgenin bilimsel kazılarla ortaya çıkarılmasının büyük bir kazanç olacağını vurguladı.
Ekinci, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:18 Kaynak: AA
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