Tatvan Belediye Başkanı Geylani, engellilerle bir araya geldi - Son Dakika

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçedeki bedensel engelli vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kentteki bir parkta engellilerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Geylani, alt yapı ile yenilenen ilçede engellilerin daha rahat kullanabilecekleri alanların dizayn edileceğini ve ulaşımda gerekli alt yapının sağlanacağını söyledi.

Bir şehrin imkanlarından herkesin eşit şekilde faydalanması gerektiğini vurgulayan Geylani, şöyle konuştu:

"Kentimizin alt yapısını yeniliyoruz. Şunu belirtmekte fayda var ki her insan bir engelli adayıdır. Bu bilinçle vatandaşlarımızın bir araya gelip vakit geçirecekleri, nefes alabilecekleri mekanlar yapmayı planlıyoruz. Çünkü engeli olan her vatandaşımız bizim için bir değerdir ve bu değere Tatvan halkı olarak hepimizin sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.