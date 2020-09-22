Tatvan Belediye Başkanı Geylani iş yeri açılışına katıldı - Son Dakika

Tatvan ilçesinde girişimci Serdar Dinç ve İzzettin Çağan, estetik ve güzellik merkezi açtı.
Kültür Mahallesi'ndeki iş yerinin açılışına katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurdeleyi keserek hayırlı olması dileklerinde bulundu.
İlçede yeni iş yerlerinin açılmasına sevindiklerini belirten Geylani, belediye olarak ilçenin gelişmesine yönelik her türlü çalışmayı önemsediklerini aktardı.
Girişimci İzzettin Çağan ise son teknolojik cihazlar ve tecrübeli kadroyla ilçe halkına hizmet vermeyi planladıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:37 - Kaynak: AA
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