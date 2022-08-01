Tatvan'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede proje bedeli 120 milyon lira olan spor tesisleri kazandırılıyor.

İlçe merkezinde geçen ay temeli atılan ve tenis kortları, gençlik merkezi, sporcu fabrikası, futbol sahası, spor kompleksi ile yarı olimpik yüzme havuzun da yer aldığı 4 tesisteki çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, ilçede bu kapsamda yapılan yatırımın 120 milyon lira olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçenin sosyal tesis ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Geylani, şöyle devam etti:

"Toplamda 120 milyon lirayı aşan bir yatırım. 4 büyük projeyle ilçemizde en az 30 yıllık spor tesisi ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu tesislerde aynı anda binlerce kişi spor yapabilecek. Kapalı alanlarda ayrıca çok amaçlı salonlar olacak. Halihazırda ilçemiz sahilinde tenis kortu var ama hem küçük hem de yetersiz olduğu için ihtiyacı karşılamıyordu. Buradaki çalışma tamamlandığında tüm ihtiyaç ve sorunlar giderilmiş olacak. Şu an bulunduğumuz arazi 18 dönüm. Burada ikisi kapalı, ikisi açık olmak üzere uluslararası standartlarda 4 tenis kortu inşa ediyoruz. Hemen yan tarafta da gençlik merkezi inşaatı devam ediyor ve Tatvan Belediyesi Konservatuarı olarak hizmet verecek. Okçuluk poligonları kurmayı hedefliyoruz."

Futbol sahasını da iki ayda hizmete açmayı planladıklarını ve 500 kişilik tribün yapılacağını anlatan Geylani, amatör spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir spor kompleksi inşa ettiklerini dile getirdi.

İlçeye yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarını bildiren Geylani, "Orası da 17 bin metrekare açık, 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve tek katlı olacak. Kapalı alanda yüzme havuzu, bay ve bayan fitness salonları, sauna ve diğer donatılar olacak. Açık alanda ise yürüyüş yolları, kamelyalar, basketbol ve voleybol sahaları olacak. Bunlar haricinde 10 semt sahası projemiz var. İlçemizdeki 10 farklı noktaya kurulacak. Bu sezonda onları da tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.