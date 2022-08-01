Tatvan'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

01.08.2022 20:10
Tatvan'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede proje bedeli 120 milyon lira olan spor tesisleri kazandırılıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede proje bedeli 120 milyon lira olan spor tesisleri kazandırılıyor.

İlçe merkezinde geçen ay temeli atılan ve tenis kortları, gençlik merkezi, sporcu fabrikası, futbol sahası, spor kompleksi ile yarı olimpik yüzme havuzun da yer aldığı 4 tesisteki çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, ilçede bu kapsamda yapılan yatırımın 120 milyon lira olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçenin sosyal tesis ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Geylani, şöyle devam etti:

"Toplamda 120 milyon lirayı aşan bir yatırım. 4 büyük projeyle ilçemizde en az 30 yıllık spor tesisi ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu tesislerde aynı anda binlerce kişi spor yapabilecek. Kapalı alanlarda ayrıca çok amaçlı salonlar olacak. Halihazırda ilçemiz sahilinde tenis kortu var ama hem küçük hem de yetersiz olduğu için ihtiyacı karşılamıyordu. Buradaki çalışma tamamlandığında tüm ihtiyaç ve sorunlar giderilmiş olacak. Şu an bulunduğumuz arazi 18 dönüm. Burada ikisi kapalı, ikisi açık olmak üzere uluslararası standartlarda 4 tenis kortu inşa ediyoruz. Hemen yan tarafta da gençlik merkezi inşaatı devam ediyor ve Tatvan Belediyesi Konservatuarı olarak hizmet verecek. Okçuluk poligonları kurmayı hedefliyoruz."

Futbol sahasını da iki ayda hizmete açmayı planladıklarını ve 500 kişilik tribün yapılacağını anlatan Geylani, amatör spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir spor kompleksi inşa ettiklerini dile getirdi.

İlçeye yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarını bildiren Geylani, "Orası da 17 bin metrekare açık, 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve tek katlı olacak. Kapalı alanda yüzme havuzu, bay ve bayan fitness salonları, sauna ve diğer donatılar olacak. Açık alanda ise yürüyüş yolları, kamelyalar, basketbol ve voleybol sahaları olacak. Bunlar haricinde 10 semt sahası projemiz var. İlçemizdeki 10 farklı noktaya kurulacak. Bu sezonda onları da tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Van haberi: Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı Van haberi: Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı
Kaynak: AA

Mehmet Emin Geylani, Hisarcık, gençlik, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 20:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement