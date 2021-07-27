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Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı

27.07.2021 13:11

Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdıBİTLİS – Bitlis'in Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Tatvan Belediyesi çalışanları birinci doz aşıdan sonra bugün gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci doz korona virüs aşılarını da yaptırdı. Tatvan Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Ekrem Kaya, "Belediye çalışanlarımızın sağlıklarını önemseyerek, bu süre zarfında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak tüm çalışmalarımızı yapmaktayız. Bugün de ikinci doz aşılama çalışmasını yaptık. Herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı
Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı
Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı
Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı

Tatvan Belediyesi, Hisarcık, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı - Son Dakika


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