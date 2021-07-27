Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Tatvan Belediyesi çalışanları birinci doz aşıdan sonra bugün gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci doz korona virüs aşılarını da yaptırdı. Tatvan Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Ekrem Kaya, "Belediye çalışanlarımızın sağlıklarını önemseyerek, bu süre zarfında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak tüm çalışmalarımızı yapmaktayız. Bugün de ikinci doz aşılama çalışmasını yaptık. Herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.